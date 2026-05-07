Понад 44 мільйони збитків: у Тернополі відновлюють підприємство після удару РФ

На одному з тернопільських підприємств, частково зруйнованому внаслідок російської атаки безпілотниками на місто 1 травня, відновлюють приміщення. Про це розповів заступник керівника підприємства Андрій Процик. Він показав кореспондентам Суспільного зруйновані цехи і пошкоджені офісні приміщення.

За словами Андрія Процика, уламками вибило вікна в адміністративних приміщеннях. В одному з цих кабінетів був його батько, який є керівником фірми. Сам же він працював у сусідньому:

“На другому поверсі в цьому кабінеті був керівник. Також ще я і четверо офісних працівників. Всі інші були в підвальному приміщенні. Якраз був обід, вони обідали. Перший приліт стався якраз під вікно цього кабінету, відповідно, батько постраждав найбільше”.

У день, коли стався обстріл, на підприємстві було 65 працівників, розповів Андрій Процик. Крім керівника, поранення отримала ще одна працівниця. Її врятував колега Олексій Міналга.

“Добре, що прибиральниця сказала, що там ще позаду дівчина лежить. Там ще один був чоловік, ми з ним підбігли. Я розумію, що треба її забрати, бо може бути ще приліт. Я її на руки — і поніс. Майже дійшов до підвалу, чую — летить знов. Я її ще собою прикрив”, — згадує той день Олексій.

Підприємство працює в Тернополі понад 30 років і спеціалізується на виробництві м’ясної та ковбасної продукції, розповів Андрій Процик. Під час атаки вцілів один зі складів. Продукцію звідти перевезли в інші приміщення — це декілька тонн товару, решта — 20 тонн — згоріло, розповів комерційний директор Володимир Крицький:

“Продукція, яка була в дальніх холодильниках, вціліла. Ми її перебираємо. Ту, яка була на дальніх складах, також перебираємо, щоб передати на утилізацію. Отут майже все, що лишилося, продукція, яка придатна до використання. Ми подавали її на аналіз. Прийшов [результат] і сказали, що все гаразд. Жодних домішок, важких залишків там немає і можна її реалізувати. Упаковки вціліли, немає на них нагару, вони чисті”.

Наразі підприємство не працює. Працівники щодня приходять розбирати завали, прибирати приміщення.

“Зараз розгрібаєм завали, відновлюємо електропостачання, також сьогодні є газовики, перевіряють, чи безпечно запускати газ. Далі мають накрити плитами перекриття, бо воно знищене, з понеділка [маємо] відновити дах”, — розповів Андрій Процик.

Коли підприємство відновить роботу — невідомо. За словами Процика, приблизні збитки — понад 44 мільйони гривень, ці витрати доведеться покривати самотужки:

“Страховка не розповсюджується на шкоду, отриману внаслідок бойових дій, тому відшкодування будуть нульові. А держава сказала, що коли завершиться війна, Росія виплатить репарації, тоді нам допоможуть”.