Майжк дитина, – на війні загинув Віктор Логазюк з Тернопільщини

Клята війна знову і знову забирає життя найкращих українських синів, приносячи у їхні домівки смуток та сльози, а особливо боляче, коли до дому На Щиті повертається ще майже дитина, юний Герой…

Вірний військовій присязі та Українському народу, в ході ведення бойових дій зі збройними формуваннями рф поблизу н.п. Виїмка Бахмутського району Донецької області 16 вересня 2025 року загинув військовослужбовець контрактної служби, солдат ЛОГАЗЮК ВІКТОР РОСТИСЛАВОВИЧ, 2006 року народження, житель с. Бережанка Скала-Подільської територіальної громади, повідомляє Другий відділ Чортківського РТЦК та СП.

Словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини – велике випробування. В цю гірку мить поділяємо горе сім`ї та схиляємо голову в глибокій скорботі.

Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях.

Вічна пам’ять і слава Українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!

Нехай душа загиблого знайде вічний спокій, а Господь прийме, де праведні спочивають!