На Тернопільщині в пожежі загинула жінка

5 травня у селі Дибще Козівської територіальної громади сталася пожежа житлового будинку. Про це повідомили рятувальники.

О 13:00 на лінію екстрених служб надійшло повідомлення про займання. Вогонь пошкодив підлогове перекриття та речі домашнього вжитку.

Завдяки оперативним діям підрозділів ДСНС вдалося запобігти поширенню полум’я — від знищення врятовано одну сусідню будівлю.

На жаль, під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло власниці будинку 1944 року народження. Обставини та причини виникнення займання встановлюють фахівці.

Правоохоронці та експерти працюють на місці події.