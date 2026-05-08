На Тернопільщині викрили незаконну АЗС

Податкова служба області продовжує послідовну роботу з детінізації ринку підакцизних товарів, адже йдеться не лише про наповнення бюджету, а й про безпеку споживачів та створення рівних умов для ведення бізнесу. Особлива увага приділяється контролю за обігом пального.

Нещодавно під час проведення оперативних заходів, спрямованих на контроль за продажем підакцизної продукції, фахівці ГУ ДПС у Тернопільській області виявили факт незаконної діяльності АЗС.

З’ясовано, що суб’єкт господарювання здійснював зберігання та роздрібну торгівлю пальним без наявності відповідної ліцензії. До заходів із фіксації правопорушення були залучені працівники Національної поліції.

За результатами перевірки підприємцю загрожують штрафні санкції розміром близько 1 мільйона гривень.

У ДПС області наголошують: системна боротьба з нелегальним обігом підакцизних товарів триватиме й надалі.