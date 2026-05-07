23-річний воїн із Чорткова отримав орден на бойових позиціях

23-річного військовослужбовця з Чорткова Дмитра Сеника нагородили орденом «За мужність» за відвагу та самовіддану службу у захисті України, повідомляють у чортківській міській раді.

Відповідний указ президента України №148/2026 «Про відзначення державними нагородами України» був підписаний 24 лютого цього року. Втім, саму нагороду військовий отримав лише днями — безпосередньо на бойових позиціях.

Як повідомили у Чортківській міській раді, цьогоріч Дмитра Сеника вже відзначали президентською нагородою «За оборону України».

До лав Збройних сил України чортків’янин добровільно долучився влітку 2023 року. Нині він служить в аеророзвідці 1-го механізованого батальйону 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Батько військового — Тарас Сеник — також захищає Україну. Він проходить службу у складі 46-ї десантно-штурмової бригади.