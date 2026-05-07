Затримали 19-річного водія BMW, який влаштував смертельну ДТП у Тернополі

У Тернополі правоохоронці затримали водія, причетного до смертельної дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася ввечері 6 травня на вулиці Руській поблизу дамби Тернопільського ставу.

Як повідомили у поліції Тернопільської області, аварія трапилася близько 21:20. За попередніми даними слідства, 19-річний тернополянин, керуючи автомобілем BMW, не впорався з керуванням. Автомобіль занесло на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з Renault Megane.

Унаслідок потужного удару водій Renault — житель Тернополя 1970 року народження — загинув на місці події від отриманих травм.

Також травмувався 19-річний пасажир BMW. Його госпіталізували до лікарні з переломами та іншими тілесними ушкодженнями.

Слідчі затримали водія BMW відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У нього відібрали зразки крові для перевірки на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Триває досудове розслідування.