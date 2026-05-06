Суд поставив паузу у гучній справі Івана Марчука

У Тернопільському міськрайонному суді зупинили провадження у справі за позовом Івана Марчука про визнання недійсним ліцензійного договору. Відповідне рішення ухвалили 6 травня через необхідність отримання висновку судового експерта-почеркознавця.

Як повідомила суддя-спікер Анна Мостецька, матеріали справи разом із додатковими документами невідкладно передадуть експерту. Учасників процесу також попередили про наслідки ухилення від участі в експертизі.

Йдеться про перевірку справжності підпису відповідача Ігоря Апостола на ліцензійному договорі, який оскаржує позивач. Експертизу призначили раніше за клопотанням сторони Марчука.

Суд зазначає, що вживав заходів для отримання зразків підпису Апостола, зокрема викликав його на засідання. Однак через повторну неявку відповідача було вирішено передати наявні матеріали на дослідження, аби не затягувати розгляд справи та дотриматися розумних строків.

Нагадаємо, позов Івана Марчука стосується договору, укладеного у 2020 році, який, за словами його адвокатки Наталії Калініченко, передбачає передачу прав на використання творів художника на 100 років за 10 тисяч гривень. Сторона позивача наполягає, що документ обмежує автора у користуванні власними роботами та фактично позбавляє його прав.

Розгляд справи поновлять після отримання висновку експерта.