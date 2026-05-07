На Тернопільщині водій на Nissan врізався в мотицикліста

У Тернополі 6 травня сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої до лікарні госпіталізували мотоцикліста 1996 року народження з переломом ноги та численними травмами.

Як повідомили в екстрених службах, потерпілого доставила бригада швидкої допомоги після виклику на місце аварії.

За попередньою інформацією слідчо-оперативної групи, водій автомобіля Nissan Navara, виконуючи маневр розвороту, виїхав на смугу зустрічного руху, де відбулося зіткнення з мотоциклом Honda Hornet.

У результаті удару мотоцикліст отримав серйозні тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху.

Поліція встановлює всі обставини аварії та розшукує водія, причетного до інциденту (за даними слідства, триває перевірка його дій у момент ДТП).