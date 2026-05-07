Фейкова інвалідність заради відстрочки: суд виніс вирок у резонансній справі на Тернопільщині

Шумський районний суд Тернопільської області 4 травня 2026 року розглянув кримінальне провадження щодо чоловіка, якого обвинувачували у вчиненні правопорушень, пов’язаних з ухиленням від мобілізації та використанням підроблених документів.

Судовий розгляд відбувався у відкритому підготовчому засіданні в режимі відеоконференції за участю прокурора, обвинуваченого та його захисника.

Як встановлено матеріалами справи, обвинувачений, будучи військовозобов’язаним і не маючи законних підстав для відстрочки, організував отримання підроблених медичних документів щодо своєї дружини. Зокрема, йшлося про довідку МСЕК про встановлення їй другої групи інвалідності.

Документи були замовлені через месенджер Telegram у невстановленої особи та передані поштою. Надалі чоловік подав їх до територіального центру комплектування, що дозволило йому отримати та продовжити відстрочку від призову.

Суд кваліфікував дії обвинуваченого за статтями 336 (ухилення від призову під час мобілізації), ч.3 ст.358 (підроблення документів) та ч.4 ст.358 КК України (використання підроблених документів).

30 квітня 2026 року між прокурором та обвинуваченим була укладена угода про визнання винуватості. У суді чоловік повністю визнав провину та щиро розкаявся.

«Обвинувачений повністю визнав свою вину, щиро розкаявся та сприяв слідству», — йдеться у матеріалах справи.

Суд врахував пом’якшувальні обставини, зокрема відсутність судимостей, активне сприяння слідству та добровільне перерахування 50 тисяч гривень на потреби Збройних сил України.

У підсумку суд призначив покарання:

5 років позбавлення волі за ухилення від мобілізації;

1 рік обмеження волі за підробку документів;

2 роки обмеження волі за використання підроблених документів.

За сукупністю злочинів остаточно визначено 5 років позбавлення волі, однак на підставі ст.75 КК України чоловіка звільнено від відбування покарання з випробуванням із іспитовим строком 2 роки.

Також на нього покладено обов’язки періодично реєструватися в органах пробації, повідомляти про зміну місця проживання та не виїжджати за кордон без дозволу.