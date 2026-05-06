“Буковина” за матч у Тернополі заплатить величезний штраф

Футбольний клуб “Буковина” отримав фінансове стягнення від Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ за підсумками півфінального матчу кубка України проти київського “Динамо”, який відбувся 21 квітня у Тернополі.

Штраф пов’язаний із порушеннями правил поведінки глядачів на трибунах: несанкціонованим вибіганням на поле, використанням піротехнічних засобів, а також скандуваннями нецензурного та образливого характеру на адресу арбітрів.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, “Буковина” заплатить штрафів за матч з Динамо на суму 625 тисяч гривень.

Наразі клуб несе фінансові збитки через порушення правил поведінки глядачів на трибунах, несанкціоновані вибігання вболівальників на футбольне поле, використання піротехнічних засобів, скандування нецензурного та образливого характеру на адресу арбітрів тощо. ФК «Буковина» безмежно цінує палку підтримку вболівальників, проте має попередити про серйозні ризики. Окрім значних фінансових втрат, у випадку повторення подібних інцидентів клуб може бути покараний проведенням домашніх матчів без глядачів. Порожні трибуни на стадіоні «Буковина» – це найгірше покарання як для гравців, так і для відданих фанатів. Ми щиро вдячні кожному, хто підтримує «жовто-чорних» на трибунах, і звертаємося до вас із проханням дотримуватися правил поведінки на стадіоні, не вибігати на футбольне поле і не використовувати піротехнічні засоби, утримуватися від вигуків образливого та нецензурного змісту на адресу арбітрів. Ми розуміємо ваші емоції та знаємо, як ви щиро вболіваєте за команду. Ваша підтримка неймовірна, і саме завдяки вам «Буковина» досягла історичних успіхів у цьому сезоні. Тож продовжуємо підтримувати команду гучно, проте відповідально! Разом ми – рушійна сила, але тільки якщо дотримуємося правил!, – йдеться в повідомленні прес-служби ФК “Буковина”.