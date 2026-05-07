У центрі Тернополя заборонили рух електросамокатів і мопедів

У центральній частині Тернополя розпочали встановлення інформаційних табличок про заборону руху електросамокатів, мопедів та іншого транспорту у пішохідній зоні. Загалом у місті планують встановити сім таких знаків.

Обмеження стосуються як легкого електротранспорту, так і механічних транспортних засобів. Під заборону потрапляють електросамокати, сігвеї, гіроскутери, електровелосипеди, а також мотоцикли, мопеди, скутери, квадроцикли та легка комерційна техніка.

Нові правила діятимуть на ділянці від перехрестя вулиці Руської та бульвару Тараса Шевченка біля ЦУМу — до Драмтеатру імені Тараса Шевченка. До пішохідної зони також входять Алея пам’яті «Незламні» та «тернопільська стометрівка».

У Тернопільській міській раді закликають водіїв легкого транспорту дотримуватися нових обмежень, поважати пішоходів та правила дорожнього руху.