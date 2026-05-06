Через аварію частина Тернополя без газу
У Тернополі тимчасово припинять газопостачання через проведення аварійних робіт на газопроводі. Про це повідомили у ПрАТ «Тернопільміськгаз».
За інформацією підприємства, обмеження діятимуть з 14:00 до 18:00.
Без газу залишаться:
- мікрорайони Кутківці та Пронятин
- частково вулиця Тролейбусна
- частково вулиця Будного
У компанії зазначають, що відключення пов’язане з необхідністю проведення невідкладних ремонтних робіт для забезпечення безпеки та стабільного функціонування газових мереж.
Газопостачання обіцяють відновити одразу після завершення робіт.
Мешканців просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.