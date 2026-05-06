Через аварію частина Тернополя без газу

У Тернополі тимчасово припинять газопостачання через проведення аварійних робіт на газопроводі. Про це повідомили у ПрАТ «Тернопільміськгаз».

За інформацією підприємства, обмеження діятимуть з 14:00 до 18:00.

Без газу залишаться:

  • мікрорайони Кутківці та Пронятин
  • частково вулиця Тролейбусна
  • частково вулиця Будного

У компанії зазначають, що відключення пов’язане з необхідністю проведення невідкладних ремонтних робіт для забезпечення безпеки та стабільного функціонування газових мереж.

Газопостачання обіцяють відновити одразу після завершення робіт.

Мешканців просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

