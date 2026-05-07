Смертельна ДТП у центрі Тернополя: одна людина загинула

У Тернополі ввечері 6 травня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

Як повідомили у поліції Тернопільської області, аварія трапилася близько 22:00 на вулиці Руській поблизу дамби Тернопільського ставу.

За попередньою інформацією, зіткнулися автомобілі Renault та BMW. Унаслідок аварії одна людина загинула на місці події. Ще одного учасника ДТП із травмами госпіталізували до лікарні.

На місці працювали слідчі поліції та екстрені служби. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини смертельної аварії.