У Тернополі помер ветеран війни Павло Михайлов
У Тернополі відійшов у вічність ветеран війни Павло Сергійович Михайлов, уродженець Запоріжжя. Після отриманого поранення він проходив реабілітацію у місті та згодом залишився тут проживати.
Про втрату повідомили в Центрі підтримки ветеранів та родин Героїв у Тернополі.
У центрі зазначають, що Павло Михайлов був людиною честі, сили та відданості Україні. Його життєвий шлях називають прикладом мужності та самопожертви.
Він брав активну участь у заходах Центру, підтримував ветеранську спільноту та залишався залученим до суспільного життя навіть після поранення.
Фахівці центру наголошують, що мали честь допомагати йому у вирішенні важливих питань під час реабілітації.
Висловлюються щирі співчуття родині, близьким і побратимам.
Світла пам’ять ветерану.