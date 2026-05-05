У Тернополі помер ветеран війни Павло Михайлов

У Тернополі відійшов у вічність ветеран війни Павло Сергійович Михайлов, уродженець Запоріжжя. Після отриманого поранення він проходив реабілітацію у місті та згодом залишився тут проживати.

Про втрату повідомили в Центрі підтримки ветеранів та родин Героїв у Тернополі.

У центрі зазначають, що Павло Михайлов був людиною честі, сили та відданості Україні. Його життєвий шлях називають прикладом мужності та самопожертви.

Він брав активну участь у заходах Центру, підтримував ветеранську спільноту та залишався залученим до суспільного життя навіть після поранення.

Фахівці центру наголошують, що мали честь допомагати йому у вирішенні важливих питань під час реабілітації.

Висловлюються щирі співчуття родині, близьким і побратимам.

Світла пам’ять ветерану.