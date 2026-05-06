Понад 3,1 млрд грн за чотири місяці – внесок Тернопільщини у соціальну сферу

Платники Тернопільської області упродовж січня-квітня цього року забезпечили вагомий фінансовий ресурс для соціальної підтримки громадян: до бюджету надійшло 3 млрд 155,8 млн гривень єдиного внеску. Плановий показник не лише виконано, а й перевиконано – на 105,6%, що становить додаткові 168,8 млн гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 493,7 млн гривень, або на 18,5%.

Позитивна динаміка зберігається і за підсумками квітня. Лише за цей один місяць мобілізовано 849 млн гривень ЄСВ, що дозволило забезпечити виконання планового показника на рівні 102,1% (+17,6 млн гривень).

Єдиний соціальний внесок залишається одним із ключових джерел наповнення фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування. Саме ці кошти спрямовуються на фінансування пенсій, виплат у разі безробіття, тимчасової непрацездатності, нещасних випадків на виробництві, а також інших видів соціальної підтримки громадян. Фактично, кожна своєчасно сплачена гривня ЄСВ – це внесок у стабільність соціальної системи та гарантія державної підтримки для тих, хто її потребує.