Як працює нова система оплати за паркування у Тернополі: про контроль та пільги (відео)

Від початку серпня у Тернополі впроваджується нова система оплати за паркування. Зокрема, у центральній частині міста більше не працюватимуть паркувальники, а сплачувати за паркування водії повинні самостійно.

Для зручності водіїв передбачено три способи оплати паркування:

через мобільний застосунок е-Тернопіль (для авторизованих користувачів);

через QR-код зі сплатою через сайт (для неавторизованих користувачів);

також готівкою у найближчому терміналі, який розміщений поруч із майданчиками для паркування.

На перехідний період паркувальники ще працюватимуть навколо ринку. Проте водії все одно повинні будуть оплачувати паркування самостійно одним із зазначених способів.

Хто та як буде здійснювати контроль за оплатою паркування?

Контроль за оплатою паркування у Тернополі здійснюють працівники муніципальної інспекції за допомогою спеціальних планшетів. Це відбувається наступним чином:

Інспектор сканує номер автомобіля спеціальним обладнанням.

Система відразу показує, чи оплачено паркування, або позначає статус автомобіля «Кандидат» у порушники, якщо оплата не здійснена.

Через 10 хвилин автомобілі зі статусом «Кандидат» повторно скануються. Якщо за цей час оплата не надійшла через доступні способи, виписується штраф за порушення правил паркування. Штраф становить 300 грн, що дорівнює 20-кратній вартості години паркування.

Хто має право на безкоштовне паркування у Тернополі?

В Законі України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» законодавцем визначено вичерпний перелік осіб, для яких облаштовуються безоплатні місця для паркування транспортних засобів. Зокрема, безкоштовне паркування передбачене для транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю.

Водії, які керують транспортними засобами, на яких встановлений розпізнавальний знак «Водій з інвалідністю», повинні мати при собі документи, що підтверджують інвалідність водія або одного з пасажирів.