Як тернопільська міська рада «рятувала» Тернопільводоканал

КП Тернопільводоканал не подав в НКРЕКП розрахунки на тарифи на 2021 рік у зв’язку з тим, що на 2020 рік ним було неправильно розрахований тариф на водовідведення суб’єкту господарювання у сфері централізованого водовідведення комунальному підприємству “Аква-сервіс” Великоберезовицької селищної ради , що межує з містом Тернополем, мешканцям якого КП Тернопільводоканал надає послуги по водовідведенню (часткове транспортування і очистка стоків). Про це розповідає Леся Ракоча.

“Аква-сервіс” Великоберезовицької селищної ради надає послуги з транспортуванню стоків. Тобто, на одній трубі знаходиться два господарі.

КП Тернопільводоканал всупереч Постанові НКРЕКП №302 розрахував ЄДИНИЙ тариф для тернополян і для мешканців селища. Він пояснював це тим, що нібито очікується приєднання селища до Тернопільської громади, тому він розраховує єдині тарифи. Як результат приєднання всі мережі селища мають перейти на баланс КП Тернопільводоканалу. Отже має бути один виконавець послуг і єдині тарифи. НКРЕКП повірило… НА СЛОВО директор КП Кузьмі. Однак такого приєднання НЕ СТАЛОСЬ, селище ніколи не планувало приєднуватись до м.Тернополя і в жодному перспективному плані такий варіант не розглядався.

Коли тарифи були затверджені, плата за послуги зросла втричі, а КП «Аква-сервіс» продовжував своє існування – мережі залишались на його балансі і мешканцям підвищили тариф за рахунок підвищення тарифів КП Тернопільводоканалом втричі.

Після звернення депутата Великоберезовицької селищної ради до НКРЕКП, Національна комісія миттєво відреагувала і звернулась до Тернопільської міської ради привести до норм чинного законодавства тарифи КП Тернопільводоканал. Але не тут то було, щоб це сталось!

Тернопільська міська рада (ТМР) і КП Тернопільводоканал приймають ряд мір, щоб НЕ ДОПУСТИТИ провести перерахунок тарифів для КП «Аква-сервіс» (мешканців селища В.Березовиця). Для цього пан Кузьма звертається до ТМР з проханням НЕ ДОПУСТИТИ перерахунків. Звертається до НКРЕКП і просить внести зміни в їх же Постанову №302 , так як, НА ЙОГО ДУМКУ, КП «Аква-сервіс» є збитковим для його підприємства…. НКРЕКП відповідає, що не може бути КП «Аква-сервіс» збитковим, тому що в Постанові передбачено покриття всіх витрат.

А от Тернопільська міська рада взяла на себе «МІСІЮ ПОРЯТУНКУ» КП Тернопільводоканалу. Отримавши 5 серпня 2020 року на погодження від КП Тернопільводоканал документи (Річний план ліцензованої діяльності на 2021 рік та 2020 (скоригований), Управлінню ЖКГ Тернопільської міської ради не сподобалась це, і пан Соколовський (начальник управління) готує проект рішення , з яким прямує на засідання профільної комісії ТМР, яка відбувається 18.08.2020 року, (а проект рішення та Довідка – чомусь «народжуються» 20.08.2020 року), і комісія, не вникаючи в суть справи, приймає рішення: Погодити проект рішення міської ради «Про впорядкування тарифів». На сесії, без жодних обговорень, депутати проголосували ЗА.

Рішення звучить так: «Заборонити Комунальному підприємству «Тернопільводоканал» проводити формування, розрахунки, звертатися та подавати на встановлення чи встановлювати окремі тарифи для споживачів, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, в розмірі меншому від розміру тарифів для інших споживачів м. Тернопіль.» Цікаво, чому це? Якщо Постанова НКРЕКП №302 передбачає покриття всіх витрат, то, відповідно, КП «Аква-сервіс» не може бути збитковим для КП «Тернопільводоканалу. Чому ці тарифи мають бути «не нижчими, ніж в Тернополі, ЯКЩО Постанова №302 ЗОБОВ’ЯЗУЄ розраховувати тариф для суб’єкта господарювання у сфері централізованого водовідведення ОКРЕМО? Якщо КП Тернопільводоканал розрахував ЄДИНИЙ ТАРИФ, то тоді нехай забирає мережі КП «Аква-сервіс» та стає ЄДИНИМ ВИКОНАВЦЕМ ПОСЛУГ!

Станом на сьогодні Антимонопольним комітетом відкрито справу за У ЗВ’ЯЗКУ З НАЯВНІСТЮ В ЇХ ДІЯХ відносно Тернопільської міської ради щодо прийнятого рішення від 21.08.2020 №7/54,15 “Про впорядкування тарифів” ОЗНАК ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ.

Ось як Тернопільська міська рада «ВРЯТУВАЛА» КП Тернопільводоканал, заблокувавши йому ПРИВЕСТИ ДО НОРМ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА тарифи з водовідведення для суб’єкта господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення -КП «Аква-сервіс», завівши це підприємство в глухий кут, і КП Тернопільводоканал не може подавати заяву на нові тарифи на 2021 рік, ПОКИ НЕ СКОРИГУЄ тарифи на 2020 для КП «Аква-сервіс».