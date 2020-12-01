Випускник гімназії на Тернопільщині розмалював кабінет інформатики (фото)

29 листопада завершено розпис стіни у кабінеті інформатики, який здійснив художник Андрій Галімбовський, колишній учень гімназії, – йдеться на сторінці навчального закладу.

Митець пише картини на полотні, стінах, допомагав розписувати храм у Закарпатті. Має мрію полетіти досліджувати космос (саме тому на космонавті, який торкається зірок, нашивка із гербом гімназії – можливо, саме в гімназії росте майбутній космонавт).

Адміністрація гімназії висловила щиру подяку Андрію за його ініціативу зробити кабінет інформатики цікавішим. А також подякувала креативному вчителю інформатики Олександру Озімчуку за підтримку та ідею.