Як тернопільські злодії рибу крали (відео)



16.05.2019 у гідропарку «Топільче» міста Тернопіль близько 23-30год. невідомими особами було розблоковано гідроспоруду та опущено один шлюз, в результаті чого значна кількість води пішла по течії нижче дамби. Про це йдеться на сторінці Протидія корупції та моніторинг екології “Скеля”.

Внаслідок незаконного скиду води з водного об’єкту, через малу дамбу, далі по течії річки, троє чоловіків виловили чималу кількість риби в нерестовий період.

Порушників затримали «на гарячому», під час проведення спільного рейду із представниками правоохороних органів.

В результаті, складено дев’ять протоколів, а саме за ч.4 ст. 85 КУпАП (порушення правил використання об’єктів тваринного світу), ст.173 КУпАП (дрібне хуліганство), ст. 178 КУпАП (розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді).

Державною екологічною інспекцією у Тернопільський області визначаються обсяги заподіяної шкоди.

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