Діти зі ще одного масиву Тернополя тепер зможуть гратися на новенькому майданчику

Символічно, у День захисту дітей, відбулося відкриття оновленого універсального спортивного майданчика на вул. Романа Купчинського. На відкриття прийшло чимало мешканців прилеглих будинків та очільник Тернополя Сергій Надал.

«Цього року ми відкриваємо вже другий універсальний спортивний майданчик. Перший був відкритий нещодавно біля школи №11, – розповідає міський голова. – На вул. Купичинського спортивний майданчик поділений на два сектори, на одному, зі штучним покриттям, облаштовані місця для занять різними ігровими видами спорту, а на іншому – вуличні тренажери».

До слова, до кінця року нові спортивні майданчики облаштують біля ЗОШ №2 та 16.