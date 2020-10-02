Станом на сьогодні на лікарняних ліжках в області з діагнозом СOVID-19 перебуває 749 осіб. З них 14 – у важкому стані, підключені до апарату штучної вентиляції легень.

Попри це, на Тернопільщині спостерігається позитивна тенденція щодо одужання пацієнтів. У порівнянні з минулим тижнем цей показник зріс на 20%.

Нижчим від середнього у державі залишається і показник летальності – 1,2%. Втім медики стали частіше фіксувати смертність серед молодших вікових груп.

Місто Бережани після 14 днів суворого карантину уже перейшло в «помаранчеву» зону. Тернопіль у «червоній» зоні знаходився всього тиждень. Показники у місті залишаються високими, тому посилені карантинні заходи продовжуються. Та зважаючи на позитивну динаміку в області, є усі шанси, що наступного тижня на Тернопільщині уже не буде червоних зон, – каже голова ОДА Володимир Труш.