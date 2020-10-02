На три дні перекрили вулицю Князя Острозького

Враховуючи проведення поточного ремонту проїжджої частини на вул. Князя Острозького, з 21:00 год. 02.10.2020р. до 06:00 год. 05.10.2020р. буде обмежено рух транспорту, в тому числі і громадського, вулицею Князя Острозького.

Тролейбуси, зокрема, курсуватимуть через центр без заїзду на автовокзал.

Автобусні маршрути від автовокзалу проходитимуть вулицями: Живова, Замонастирською.

Автобусні маршрути:

№№ 2, 12, 13, 18, 29 – від перехрестя Живова–Микулинецька прямуватимуть вулицями: Замонастирською, Татарською, Глибокою, Глиняною до проспекту Степана Бандери, далі за маршрутом;

№№6, 6А, 8, 9, 14, 20, 20А , 22, 22А, 36 – від перехрестя Живова–Микулинецька прямуватимуть вулицями: Замонастирською, Пирогова, Гоголя, Б. Хмельницького, далі за маршрутом;

№№ 8, 18 в напрямку вул. Микулинецької – через вулиці: Князя Острозького, Митрополита Шептицького, Живова;

№№17, 23 – від автовокзалу через вулиці: Оболоня, Митрополита Шептицького, Живова, без заїзду в центр;

№29 в напрямку масиву «Дружба» – від вул. Руської через вулиці: Князя Острозького, Митрополита Шептицького, Живова, без заїзду на овочевий ринок;

№31 в напрямку масиву «Дружба» – через вул. Живова, без заїзду в центр.

Тролейбусні маршрути:

№1, 3, 7, 9 – вул. Руську – вул. Князя Острозького – вул. Пирогова – вул. Гоголя, без заїзду на автовокзал;

№8 в напрямку до філармонії – без заїзду на автовокзал та вул. Микулинецьку.