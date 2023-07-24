“Юридично пам’яткою є виключно костел домініканського монастиря” – Міністерство культури

Який статус має колишній монастир домініканців та чи може втратити його після реставрації? Кореспонденти Суспільного звернулися з цим запитанням у Міністерство культури. Прокоментував ситуацію начальник відділу містобудівної документації Міністерства Василь Петрик.

“Юридично пам’яткою є виключно костел домініканського монастиря. 1963 року Постановою ще тоді Ради Міністрів Української радянської республіки цей костел, він називається там “Костел домініканів 1749 року” внесли до переліку пам’яток архітектури та містобудування республіканського значення. І зараз, згідно з чинним законодавством, усі пам’ятки, котрі були внесені до 2000 року такими постановами до переліку пам’яток республіканського значення, автоматично отримували статус пам’яток національного значення. Тому реконструкція корпусів монастирських келій колишнього домініканського монастиря абсолютно не призведе до втрати статусу костелу як пам’ятки”.

Домініканський монастир. Суспільне Тернопіль

“Чому написано всюди, що монастирські корпуси – це пам’ятка архітектури національного значення? Тому що, зазвичай, ми вважаємо, що це є цілісна річ. Коли архітектор приступив до того проєкту, йому подали інформацію, що це є пам’ятка національного значення, і вся документація була зроблена як реставраційний проєкт пам’ятки архітектури національного значення. Думаю, цей процес просто відбувся тому, що область хотіла, щоби це було пам’яткою теж, і підготувала відповідні документи. Але в Україні треба зробити багато процедур, внесення до державного реєстру якихось об’єктів триває чомусь десятиліттями. Тому корпуси монастиря так і не були внесені до державного реєстру як пам’ятка, оскільки 1963 року Постанова Ради Міністрів Української радянської республіки стосувалася виключно костелу домініканів. Якби написали костелу домініканів з келіями, то це все разом було б однією пам’яткою. А вони написали тільки костел домініканів. А за монастирський корпус, за келії ніде не було згадано”, – сказав Василь Петрик.

“З тих документів випливає, що завжди тільки костел вважався пам’яткою. Але 10 років тому, коли відбувалася процедура оформлення документів на корпуси з курією греко-католицької церкви Тернопільсько-Зборівської архієпархії, обласна адміністрація започаткувала процес, щоб визнати пам’яткою ці корпуси, але не довела цієї справи до кінця. Тобто, не було оформлено відповідних документів, щоб постановою Кабміну визнати келії пам’яткою національного значення. Це типова ситуація, вона характерна для багатьох пам’яток. Часто за замовчуванням вважаємо, що це пам’ятка, і навіть архітектори роблять проєкти реставрації, а потім з’ясовується, що немає документів, що це пам’ятка. Тому тут юридично костел як пам’ятка національного значення не втратить статусу, тому що ця перебудова його не зачіпає. Коли говорити про архітектурну композицію як сприйняття цілого середовища міста разом з цією пам’яткою, то тут вже є питання до міста, до пам’яткоохоронців, тому що не тільки костел в Тернополі є проблемою”.

Державний реєстр національно-культурного надбання України. Суспільне Тернопіль

Василь Петрик прокоментував також проєкт реставрації монастиря домініканців.

“Проєкт, котрий робив пан Юрій Вербовецький, зроблений за реставраційною методикою, тобто, є обміри об’єкта, показано, який дах був перед тим. То був справді радянський дах. Він не відповідав вимогам, завжди був у поганому стані, протікав, а ще він не був автентичним. Тому його заміна на інший дах не становить якоїсь проблеми. Інше питання до архітектури. Наскільки я знаю, були різні обговорення, на консультативній раді в Тернопільській області теж обговорили цей проєкт. Прийняли рішення, що ця архітектура, як архітектура стилістичного напрямку, прив’язується до архітектури костелу, тому було прийнято таке рішення. В Міністерстві культури 2021 року, коли розглядали і погоджували цей проєкт, теж не мали заперечень до такого архітектурного рішення. Оскільки почалася гостра дискусія, варто звернути увагу на всі пам’ятки Тернополя, що з ними відбувається”.

У переліку пам’яток лише костел домініканів. Суспільне Тернопіль

В обласному управлінні культури кореспондентам Суспільного підтвердили, що домініканський монастир не має статусу пам’ятки архітектури національного значення. За словами головного спеціаліста обласного департаменту культури Ярослава Пелехатого, келії монастиря подавали на внесення до державного реєстру пам’яток архітектури національного значення у 2021 році.

Ярослав Пелехатий, головний спеціаліст з питань охорони культурної спадщини обласного департаменту культури. Суспільне Тернопіль

“Відповідно до Постанови Ради Міністрів УРСР від 24 серпня 1963 року №970 в Тернополі костел, як пам’ятка архітектури на той час, мав статус республіканського значення, потім перейшов і набув статусу національного значення. Значиться тільки костел домініканів, №637. Це законодавство діяло до 2000 року, до того часу, коли Україна прийняла новий закон про охорону культурної спадщини. В 1999 році, коли пам’ятками архітектури відав Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України, Держбуд створив Державний реєстр національно-культурного надбання України “Пам’ятки містобудування та архітектури”. Вони видали свій державний реєстр. В цьому державному реєстрі за нашим поданням уточнили і внесли костел монастиря домініканів разом з келіями”.

Часопис “Пам’ятки України”. Суспільне Тернопіль

“Цей реєстр затвердили наказом Державного комітету будівництва, архітектури і житлової політики України від 2 червня 1999 року №128. У 2000 році виходить новий Закон, вже України, про охорону культурної спадщини. В 2011 році Кабінет Міністрів приймає постанову про перенесення всіх повноважень з питань охорони культурної спадщини до Міністерства культури України. Міністерству культури, я не знаю з яких причин, цей реєстр не підійшов. Першим своїм актом вони скасували через Міністерство юстиції цей державний реєстр. Тобто, він став ніби нечинним і повернувся до того моменту законодавства, яке діяло в 1963 році, відповідно до тої постанови”.

Частина подання 2019 року про внесення до реєстру. Суспільне Тернопіль

“Списки пам’яток і національного, і місцевого значення від нас подавали кілька разів. В 2021 році, ще до військових дій, ми подавали список пам’яток національного значення. Одним з перших тут є і костел монастиря домініканів. Другим пунктом внесли келії монастиря домініканів до Державного реєстру. Ми подавали ще в 2019 році. Пізніше були ті всі революції, документи загубилися. Періодично нагадуємо, поки що немає суттєвих результатів. Вносять окремі об’єкти, але так, щоби всі пам’ятки, які є в нашій області, то ще не внесені”, – сказав Ярослав Пелехатий.

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