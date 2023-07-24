14:13 | 24.07.2023
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Триває набір до патрульної поліції Тернопільської області

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У поліції шукають тих, хто хоче жити й працювати в Україні. Тих, хто хоче захищати права й оберігати життя. Тих, хто готовий стояти на варті правопорядку рідної країни.

Якщо це про тебе, тоді зроби один простий крок — подай заяву на участь у конкурсі на нашому сайті 👉 https://my.patrolpolice.gov.ua/

Тобі знадобиться паспорт громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків (колишнiй IПН). Усі дані збережуться в особистому кабінеті.

Детальніше за телефоном 👉 0672119631.

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