Триває набір до патрульної поліції Тернопільської області

У поліції шукають тих, хто хоче жити й працювати в Україні. Тих, хто хоче захищати права й оберігати життя. Тих, хто готовий стояти на варті правопорядку рідної країни.



Якщо це про тебе, тоді зроби один простий крок — подай заяву на участь у конкурсі на нашому сайті https://my.patrolpolice.gov.ua/



Тобі знадобиться паспорт громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків (колишнiй IПН). Усі дані збережуться в особистому кабінеті.



Детальніше за телефоном 0672119631.

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