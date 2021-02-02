З 1 лютого газ коштуватиме тільки 6,99? Спойлер: ні. Що змінилося на газовому ринку

Коли почне діяти “обмежена” ціна на газ 6,99 гривень за кубометр, за що ще повинні платити споживачі та як тарифна криза буде вирішуватися в майбутньому?

На початку кожного опалювального сезону влада з подивом дізнається, що існує цілий ряд невирішених проблем із тарифами.

Не стала виключенням і ця зима. Після серії масштабних протестів уряд нашвидкуруч підготував план щодо зниження цін на газ. Якщо коротко, то його суть полягає в обмеженні вартості блакитного палива на рівні 6,99 грн за кубометр.

Утім це стосується далеко не всіх споживачів і зазначена сума не враховує вартості доставки, яка сплачується окремо і відрізняється за вартістю у кожному регіоні.

Які зміни набувають чинності з початку лютого та скільки українці будуть платити за газ?

Що сталося? З 1 лютого почала діяти “обмежена” ціна на газ для побутових споживачів – 6,99 грн за кубометр. Рішення зафіксувати максимальну межу вартості блакитного палива уряд ухвалив 18 січня після серії тарифних протестів у декількох областях України. Ініціював “вирішення питання з тарифами” президент Володимир Зеленський. Його доручення Кабінет міністрів виконав, але тим самим, по суті, уряд повернувся до ручного регулювання цін на газ після семи місяців з моменту запуску ринку газу.

Звідки взялась ціна в 6,99 гривень? 6,99 – це найнижча з усіх запропонованих постачальниками цін на січень 2021 року. Саме на неї, за словами керівника Міненерго Юрія Вітренка, орієнтувався уряд при ухваленні рішення. Таку ціну виставила маловідома херсонська компанія “Газ Ап”, яка сьогодні обслуговує 3 тисячі клієнтів при загальній кількості побутових споживачів в 12,6 мільйона осіб. Тобто, в якості індикатора для всього ринку уряд обрав цінову пропозицію компанії, частка якої становить лише 0,02%. Більше того, після рішення про обмеження ціни “Газ Ап” взагалі припинив приймати заявки на приєднання нових клієнтів. Як зазначили в компанії, причина – “політичне рішення держави, яка обмежила конкуренцію на ринку”. Рішення уряду дійсно можна назвати політичним, популістським і неринковим, оскільки на європейських хабах, які слугували орієнтиром для українських постачальників, вартість газу тримається біля позначки в 10 тис грн за тисячу кубів (з урахуванням доставки до кордону України + вхід в ГТС – ЕП). Яка ціна буде в платіжках за січень?

“Обмежена” ціна починає діяти з 1 лютого, але за січень українці платитимуть за блакитне паливо за ринковими цінами. Місяць тому ЕП повідомляла про тарифи 58 постачальників на перший місяць 2021 року. Січневі пропозиції більшості компаній перебували у діапазоні 8,8-9,9 грн за кубометр, але є постачальники, які продавали газ за вищими або нижчими цінами. Наприклад, вартість блакитного палива в “Львівенергозбут” – 10,8 грн за кубометр, а в “Газ Ап”, “Асканія енерджі”, “ВКВ теплобуд” та ГК “Нафтогаз України” коливалась від 7 до 7,22 грн за кубометр. У порівнянні листопадом 2020 року, ціна кубометру газу в січні була вищою на 12%. Детально з усіма пропозиціями можна ознайомитися за посиланням. Чому ціни не знизили з 1 січня?

Урядовці кажуть, що існуючі механізми не давали змогу знизити тариф на газ ретроспективно, тобто заднім числом, оскільки активно це питання почало розглядатися вже після того, як постачальники встановили свої тарифи на січень. Нагадаємо, що за законом, компанії зобов’язані публікувати тариф за 5 днів до початку постачання газу.

6,99 – це вся сума, яку треба сплатити за лютий? Ні, споживачі ще мають сплатити рахунок за доставку газу. Плату за транспортування збирають оператори ГРМ або так звані облгази. Для кожного з них діє окремий тариф. 30 січня Нацкомісія з тарифів встановила граничний тариф і на транспортування, його максимум – 1,79 грн за кубометр без ПДВ (20%), але є й оператори, які стягують за свої послуги меншу за граничну вартість. Таких компаній в Україні 15. З повним списком операторів ГРМ та вартістю їх послуг (до обмеження – ЕП.) можна ознайомитися за посиланням.

В лютому всі ціни будуть 6,99 гривень? Ні, є вісім постачальників, які встановили ціну навіть нижче граничної. Зокрема, компанія Megawatt запропонувала ціну 6,79 грн, ГК “Нафтогаз України” – 6,86 грн, “Агросинтез Трейдінг” – 6,88 грн, “Енергетичнi ресурси України”, а також “Газпромпостач” – 6,9 грн, “Газ Ап” – 6,94 грн, “Волиньелектро Збут” – 6,97 грн, а ETG.UA – 6,98 грн за кубометр. Решта постачальників продаватимуть газ по 6,99 грн за кубометр. Усі пропозиції – за посиланням. Що робити, якщо постачальник відмовиться продавати газ за фіксованою ціною?

В такому випадку спрацьовує страховий механізм ринку – постачальник “останньої надії” (ПОН), яким є Газопостачальна компанія “Нафтогаз України”. Якщо постачальник відмовляється продавати газ, ви автоматично будете переведені на ПОН, клієнтом якого зможете бути до 60 днів. Протягом цього періоду необхідно знайти нового постачальника газу.

6,99 з лютого діє для всіх категорій? Ні. Уряд не вніс підприємства теплокомуненерго до постанови про введення граничної ціни на газ. Передусім, зміни стосувались індивідуальних домогосподарств, які використовують газ для власних потреб, в тому числі індивідуального опалення. Сьогодні газ для клієнтів, які користуються централізованим теплопостачанням, розраховується з урахуванням змін цін на європейських хабах. І поки урядовці проводять консультації із зацікавленими сторонами, “Нафтогаз” відклав публікацію січневої ціни на газ для підприємств ТКЕ. Керівництво компанії обіцяє оприлюднити її одразу після завершення відповідних переговорів. І якщо вартість газу для тепловиків буде розрахована в ринковий спосіб, то вона точно перевищить 6,99 грн.

Коли обмежена ціна перестане діяти? Як вже зазначалося, це рішення носить тимчасовий характер і діятиме не довше ніж до 31 березня.