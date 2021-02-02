Понад 70 священників зібралися на похорон тернопільського отця Михаїла Шевчишина (фото, відео)

1 лютого у Тернополі архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк та єпископ-помічник Теодор Мартинюк здійснили Чин похорону новопереставленого ієромонаха Михаїла Шевчишина. Понад 70 священників, вірні, друзі та родина зібралися у храмі Успіння Пресвятої Богородиці (вулиця Князя Острозького), щоб віддати шану померлому, творити молитву за упокій його душі.

У прощальному слові архиєпископ Василій говорив про життя, місіонерське служіння, ісповідництво віри під час підпілля УГКЦ отця Михаїла: “Він був великий чоловік, праведний монах, великикий патріот України, місіонар, – наголосив кир Василій. – Дай Боже Україні бульше таких місіонарів!” [повний відеосюжет промови]: