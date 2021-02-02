10:46 | 2.02.2021
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Новини Тернополя 

Понад 70 священників зібралися на похорон тернопільського отця Михаїла Шевчишина (фото, відео)

Irena 0 Views Прокоментуй!

1 лютого у Тернополі архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк та єпископ-помічник Теодор Мартинюк здійснили Чин похорону новопереставленого ієромонаха Михаїла Шевчишина. Понад 70 священників, вірні, друзі та родина зібралися у храмі Успіння Пресвятої Богородиці (вулиця Князя Острозького), щоб віддати шану померлому, творити молитву за упокій його душі.

shev 07У прощальному слові архиєпископ Василій говорив про життя, місіонерське служіння, ісповідництво віри під час підпілля УГКЦ отця Михаїла: “Він був великий чоловік, праведний монах, великикий патріот України, місіонар, – наголосив кир Василій. – Дай Боже Україні бульше таких місіонарів!” [повний відеосюжет промови]:

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