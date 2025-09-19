10:07 | 21.09.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

З 19 по 21 вересня на вул. Володимира Винниченка частково перекриють рух транспорту

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

У зв’язку з проведенням робіт з поточного ремонту дорожнього покриття на вул. Володимира Винниченка, що від примикання вулиць Максима Кривоноса – Миру до вул. Миколи Карпенка, з 19 по 21 вересня буде частково обмежено рух транспорту. Роботи триватимуть з 09:00 до 23:00 години за сприятливих погодних умов.

Заплановані роботи:

  • фрезерування асфальтобетонного покриття;

  • влаштування підсилення основи щебенево-піщаної суміші;

  • влаштування асфальтобетонного покриття проїзної частини.

Під час проведення ремонтних робіт буде частково перекрито рух транспорту згідно з погодженою схемою організації дорожнього руху.

Важливо! Мешканців та водіїв просять заздалегідь враховувати можливі ускладнення руху і коригувати свої маршрути.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *