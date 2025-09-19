Замість солодощів донат на ЗСУ: як подарунок від «зубної феї» перетворився на БПЛА

Нещодавно військовослужбовці 105-ї окремої бригади ТрО отримали «пташку» із надзвичайною історією. Її урочисто передав другокласник Тернопільської школи-ліцею №6 ім. Н. Яремчука Олексій Левків, батько якого загинув під час повномасштабного російського вторгнення.

Школяр отримав 200 гривень від «зубної феї», але вирішив витратити їх не на іграшки чи смаколики. Його тато, Михайло Левків військовослужбовець бригади, загинув 12 грудня 2022 року на Харківщині від осколкового поранення під час танкового обстрілу. Напередодні хлопчик брав участь у заході на іподромі для дітей загиблих воїнів, організованому ГО «Рух за справедливу Україну», він передав власні заощадження зі словами: «Тримайте, докладете і купите дрон!»

Зовсім скоро бажання юного патріота здійснилося. Представники громадської організації та військовослужбовці бригади завітали до школи де навчається юний патріот і показали закуплений дрон, на якому Олексій власноруч написав: «За тата!».

Своєю чергою дорослі подякували юному патріоту: «Олексію! Твій вчинок – це приклад справжньої мужності та любові до України. Ми щиро дякуємо тобі за твою позицію, за віру в перемогу і за те, що пам’ятаєш та продовжуєш справу свого тата-Героя. Твоя маленька пожертва перетворилася на потужне крило для наших захисників, а твій приклад став великим натхненням для всіх нас. 105 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ