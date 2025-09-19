Замість солодощів донат на ЗСУ: як подарунок від «зубної феї» перетворився на БПЛА
Нещодавно військовослужбовці 105-ї окремої бригади ТрО отримали «пташку» із надзвичайною історією. Її урочисто передав другокласник Тернопільської школи-ліцею №6 ім. Н. Яремчука Олексій Левків, батько якого загинув під час повномасштабного російського вторгнення.
Своєю чергою дорослі подякували юному патріоту: «Олексію! Твій вчинок – це приклад справжньої мужності та любові до України. Ми щиро дякуємо тобі за твою позицію, за віру в перемогу і за те, що пам’ятаєш та продовжуєш справу свого тата-Героя. Твоя маленька пожертва перетворилася на потужне крило для наших захисників, а твій приклад став великим натхненням для всіх нас.