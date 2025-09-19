Міст на Р-43 у Чернихівцях ремонтують за новими стандартами: що зміниться для водіїв

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України повідомляє про хід робіт на мосту через річку Гнізна в селі Чернихівці, що на Тернопільщині. Наразі проводяться роботи з армування та бетонування ростверку — верхньої частини пальового фундаменту, на який буде збудована нова конструкція. Напередодні залили бетонну основу під нього.

Паралельно з цими роботами підрядна організація розпочала монтаж металевих елементів майбутнього мосту, які згодом будуть встановлені на опори.

🔸 Фон інциденту:

Ремонт мосту на дорозі державного значення Р-43 розпочався в серпні цього року після того, як штучну споруду пошкодив вантажний автомобіль, який перевищив допустиму вагу. На цей час для забезпечення безпеки влаштовано об’їзд місця ремонту, встановлено відповідні попереджувальні знаки та панно.

Металеві модульні конструкції, з яких буде зібрано новий міст, надані Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) в рамках програми “Програма екстреного відновлення”. Нова штучна споруда матиме довжину 20 метрів, а вантажопідйомність збільшиться до 100 тонн.

🚘 Звернення до водіїв:

У зв’язку з ремонтом, водії, які подорожують дорогою Р-43/М-19/ (Ланівці — Н-02), повинні враховувати запропоновані шляхи об’їзду. Плануйте свій маршрут відповідно до встановлених попереджувальних знаків.