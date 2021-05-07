З ризиком для життя: жителі мікрорайону Новий світ щодня долають перешкоди на аварійному мості

Пішохідний міст над колією між Новим Світом та вулицею Бродівською завжди лякав облупленими сходами. Зараз же його стан погіршився, тому жителі цього мікрорайону діляться світлинами у фейсбуці і активно обговорюють ситуацію.

Із часу побудови, а це 1970 рік, капітального ремонту не проводили, тому теперішній стан мосту не задовільний та навіть небезпечний.

Жителька мікрорайону Новий світ Олескандра Довганик зазначила, що через міст діти йдуть до школи і це небезпечно. А впродовж зими ніхто не розчищає сніг та лід, тому покриття руйнується.

В управлінні житлово-комунального господарства прокоментували, що про стан мосту знають і вже не перший рік отримують скарги від місцевих жителів. Тому розпочинають капітальний ремонт.

Заступник начальника управління, начальник відділу експлуатації інженерно-транспортних споруд ЖКГ ТМР Андрій Дроздовський розповів, що є відповідна проектна документація, проведені тендерні закупівлі, є переможець і в цьому році він має провести капітальний ремонт моста.

Та не лише стан мосту непокоїть жінку, а ще й те, що його закриють на ремонт і дітям потрібно буде ходити довшою дорогою. На це вони затрачатимуть більше 20-ти хвилин. Олександра Довганик зауважила, що не всі школярі зможуть ходити в обхід та намагатимуться скоротити шлях, а це можливе лише через колію, що викликає більшу небезпеку.

В управлінні ЖКГ кажуть, завершити ремонт планують до початку зими.