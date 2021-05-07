12:01 | 7.05.2021
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На Тернопільщині здають в оренду… замок

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ФДМУ у Тернопільській області запрошуємо взяти участь в аукціоні з продовження оренди нежитлових приміщень будівлі пам’ятки архітектури національного значення «Замок руїни» ІХ-ХVІ ст.

🔗 Технічний стан об’єкта оренди задовільний.

🧷 Майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням.

💰 Стартова ціна — 1 708,10 грн;

📩 Прийом пропозицій до — 11 травня 2021 року;

📅 Дата аукціону — 12 травня 2021 року;

⏳ Строк оренди — 5 років;

📏 Площа — 113,2 м²;

📍 Локація — вул. Замкова, 59, м. Кременець, Тернопільська область.

Детальніше тут👉 https://bit.ly/2StxLyB

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