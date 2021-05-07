На Тернопільщині здають в оренду… замок
ФДМУ у Тернопільській області запрошуємо взяти участь в аукціоні з продовження оренди нежитлових приміщень будівлі пам’ятки архітектури національного значення «Замок руїни» ІХ-ХVІ ст.
Технічний стан об’єкта оренди задовільний.
Майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням.
Стартова ціна — 1 708,10 грн;
Прийом пропозицій до — 11 травня 2021 року;
Дата аукціону — 12 травня 2021 року;
Строк оренди — 5 років;
Площа — 113,2 м²;
Локація — вул. Замкова, 59, м. Кременець, Тернопільська область.
Детальніше тут https://bit.ly/2StxLyB