Загадкова та раптова смерть молодого тернопільського викладача сколихнула Тернопіль

Раптово обірвалося життя 30-річного викладача ТНЕУ Євгена Куриляка. Молодий чоловік відійшов тихо – уві сні. Рідні, друзі та знайомі досі не можуть повірити, що його вже немає серед живих.

Ще під час навчання у школі він поїхав за програмою культурного обміну Flex у США. Згодом навчався в Німеччині. У 2015 році захистив кандидатську дисертацію та почав викладати у ТНЕУ на кафедрі міжнародних економічних відносин. Чоловік вів здоровий спосіб життя, захоплювався баскетболом, багато подорожував. Стільки мрій та планів було у Євгена, на жаль, тепер вони ніколи не будуть реалізовані.

Адміністрація, професорсько-викладацький колектив, студенти Тернопільського національного економічного університету глибоко сумують з приводу передчасної смерті старшого викладача кафедри міжнародних економічних відносин навчально-наукового інституту ім. Б. Д. Гаврилишина Куриляка Євгена Юрійовича, прокоментувала трагічний випадок прес-служба університету.

На сторінці хлопця в соціальній мережі більше сотні коментарів від друзів та близьких. Усі вони згадують чоловіка лише добрим словом та діляться теплими спогадами.

«Я досі не можу повірити і сприйняти того, що тебе з нами немає. Ти створив ВЕЛИЧЕЗНУ сім‘ю друзів, ти був її клеєм. Ти вмів склеїти кожен пазл із людей, щоби вони трималися купи і не розпадалися. Ти цим жив! У цьому був весь ти! Ти любив наших дітей, як своїх, а ті у свою чергу любили тебе! Ти завжди будеш у наших серцях, де б ти не був! Любимо тебе!»

«Людина, яка заслуговує поваги за свою щирість і доброту, вірність… Ти був особистістю, не таким, як усі, і це люди замічали. Скільки оптимізму і заряду в тобі було… Ти завжди будеш нам другом і залишишся в нашій пам‘яті».

«Женя завжди ставився до всього з гумором, легкою іронією, у цьому був весь він.

Він безмежно любив свою родину, про що завжди розповідав, і цінував своїх друзів, які були в нього найкращі».

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