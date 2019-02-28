Між Чортковом та Заводською ОТГ підписано меморандум про партнерство

У середу, 27 лютого, міський голова Чорткова Володимир Шматько підписав меморандум про партнерство територіальних громад із головою Заводської селищної ОТГ Людмилою Павлінською.

«Щиро радію за команду Людмили Романівни, адже разом вони показують чудові результати своєї роботи, – зазначив Володимир Шматько. – Для нас важливо напрацювати механізми вирішення проблем щодо стабільного і якісного водопостачання їхньої громади, тому разом починаємо шукати кошти та можливості для втілення цього завдання».

Детальніше про це та повний текст меморандуму читайте на сайті Чортківської міської ради.

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