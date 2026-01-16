Залишила немовля в під’їзді, а потім зателефонувала сама до поліції: знайшли матір у Тернополі

Тернопільські оперативники карного розшуку встановили особу жінки, яка залишила новонароджену дитину в під’їзді багатоповерхівки на вулиці Київській. Вчинок породіллі кваліфікується за частиною 1 статті 135 Кримінального кодексу України як залишення в небезпеці.

Подія трапилася в ніч з 14 на 15 січня, коли близько 1-ї години ночі до поліції надійшло повідомлення про виявлення немовляти в під’їзді будинку. Дитину, яка перебувала у важкому стані, було терміново доправлено до лікарні, де її обстежили та помістили в реанімацію.

Як з’ясувалося, жінка, яка залишила немовля, — 20-річна жителька міста Зборова, яка наразі проживає у Тернополі з бабусею. Вона зателефонувала до поліції і заявила, що знайшла немовля в під’їзді. Проте, під час слідчих дій, стало відомо, що дитина була народжена вдома, а породілля не перебувала на медичному обліку. Після пологів вона загорнула дитину в ковдру та кілька рушників і залишила її у під’їзді.

Правоохоронці, працюючи над розслідуванням, опитали місцевих мешканців, перевірили відео з камер спостереження та співпрацювали з медичними установами і соціальними службами. Завдяки злагодженим діям, особу матері вдалося встановити.

Дитина, яка була знайдена, народилася передчасно, на терміні 30-32 тижня вагітності. Їй надано термінову реанімаційну допомогу, переведено на апарат штучної вентиляції легень. Стан дитини наразі залишається важким, але стабільним після проведених заходів. Як повідомляють медики, температура тіла новонародженої була надзвичайно низькою і тільки після реанімації вдалося стабілізувати її стан.

Щодо матері, то за фактом залишення дитини в небезпеці розпочато кримінальне провадження. Жінці загрожує покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі строком до двох років. Вирішується питання про оголошення підозри.

Усі деталі інциденту ще з’ясовуються, а поліція продовжує працювати над виявленням всіх обставин. Відзначимо, що правоохоронці звертаються до громадян з проханням надавати будь-яку інформацію, яка може допомогти у розслідуванні. Для цього можна звертатися до поліції за номером (096) 657-82-04 або на спеціальну лінію “102”.

Нагадаємо, що матір новонародженого дівчинки активно розшукують, а також ведеться збір інформації щодо можливих свідків цього інциденту.