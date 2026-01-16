Студент Бережанського коледжу організував збір на 33 пікапи для ЗСУ під час новорічних свят!

Поки більшість людей за кордоном зустрічали новорічні свята у родинному колі, Кіндзерський Руслан, студент 4 курсу ВСП “Бережанський фаховий коледж НУБІП України” використав цей час, щоб допомогти тим, хто щодня боронить Україну. Перебуваючи за межами країни, хлопець організував масштабний збір коштів, у результаті якого вдалося придбати 33 пікапи для потреб Збройних сил України, повідомляють у навчальному закладі.

Ініціатива розпочалася напередодні новорічних свят. Усвідомлюючи нагальну потребу військових у надійному транспорті для виконання бойових завдань, студент вирішив не чекати кращих часів, а діяти негайно. Разом із своїми друзями :

Євгеном Зеленецьким,

Дмитром Телявським,

Ярославом Збіглевим,

Андрієм Дзюбою,

Михайлом Павлюком,

Максимом Хохловським через соціальні мережі, особисті контакти та українську діаспору за кордоном він поширював інформацію про збір і щодня звітував про надходження коштів.

За словами організатора, найбільше вразила небайдужість людей. Донатили українці з різних країн, іноземці, волонтери та ті, хто просто хотів зробити свій внесок у перемогу. Часто перекази супроводжувалися словами підтримки для військових та подяками за можливість допомогти.

Зібрані кошти дозволили придбати 33 пікапи, які найближчим часом були передані підрозділам ЗСУ. Автівки пройшли технічну перевірку та були підготовлені до використання в умовах фронту. Такий транспорт є вкрай важливим для логістики, евакуації поранених і виконання бойових завдань на передовій.

Сам студент наголошує, що не вважає свій вчинок героїчним. За його словами, це лише невелика частина того, що кожен може зробити для країни, навіть перебуваючи за кордоном. «Якщо ти маєш можливість допомагати — ти зобов’язаний це робити», — зазначає він.

Історія цього хлопця є ще одним прикладом того, що молодь відіграє важливу роль у підтримці української армії. Навіть далеко від дому, українці продовжують об’єднуватися заради спільної мети — перемоги та мирного майбутнього України.

Це не перша добра справа юнака. За свої благодійні вчинки Руслан відзначений нагородами.