Затверджено виробничий календар Тернопільської області на 2020 рік

Затверджено виробничий календар підприємств, установ та організацій області в умовах восьмигодинного робочого дня на 2020 рік.

Відповідне розпорядження підписав голова обласної державної адміністрації Ігор Сопель.

Цим календарем передбачено у наступному році 251 робочий день (2002 робочі години) та 115 днів, робота в які не проводиться.

Зокрема, у 2020 не робочими визначені такі дні:

1 січня – Новий рік;

7 січня, 25 грудня – Різдво Христове;

8 березня – Міжнародний жіночий день;

19 квітня – Пасха (Великдень);

1 травня – День праці;

9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги);

7 червня – Трійця;

28 червня – День Конституції України;

24 серпня – День незалежності України;

14 жовтня – День захисника України;

Вихідний день у неділю 8 березня переноситься на понеділок 9 березня, вихідний день у неділю 19 квітня – на понеділок 20 квітня, вихідний день у суботу 9 травня – на понеділок 11 травня, вихідний день у неділю 7 червня – на понеділок 8 червня, вихідний день у неділю 28 червня – на понеділок 29 червня.

Крім того, напередодні святкових і неробочих днів 11 січня, 30 квітня, 8 травня, 13 жовтня, 24 грудня та 31 грудня 2020 року тривалість роботи працівників, крім працівників, зазначених у статті 51 Кодексу законів про працю України (зі змінами), скорочується на одну годину.