Завтра у Тернополі стартує опалювальний сезон

Відповідно до розпорядження міського голови, 16 жовтня розпочнеться опалювальний сезон в дитячих садочках, школах та лікувальних закладах міста, а також для населення та інших споживачів Тернополя. Відповідне розпорядження міський голова підписав сьогодні.

За останніми даними Українського Гідрометцентру, найближчими днями у місті спостерігатиметься пониження середньодобової температури зовнішнього повітря. Місто зробило усе можливе, щоб підготуватися до початку опалювального сезону. Відтак впродовж завтрашнього дня тепло почне надходити у домівки тернополян. Просимо ставитися із розумінням до того, що технологічний запуск опалення не є одномоментним процесом.

Закликаємо мешканців міста відчиняти двері помешкань аварійним службам для проведення необхідних ремонтних робіт, які можуть виникнути при запуску системи теплопостачання, зокрема, – заповітренні труб у будинках. Часто через небажання відчинити двері чи відсутність господарів, подача опалення може затриматися для всіх мешканців багатоквартирного будинку.

Працівники підприємств та аварійних служб працюватимуть впродовж вихідних, щоб забезпечити вчасний запуск котелень та теплопостачання до осель тернополян.

Нагадуємо, що у випадку виникнення заповітрення чи будь-яких проблем із опаленням у багатоповерхівках, тернополяни мають звертатися до свого обслуговуючого підприємства чи до голови ОСББ. Якщо ж холодно у школі чи в дитсадку, свої претензії потрібно адресувати безпосередньо до адміністрації закладу, адже у кожному з них температура повітря регулюється автономно.

Нагадуємо, що у Тернополі працює сервіс сіті-бот «Назар», за допомогою яких ви можете інформувати відповідні служби про виникнення комунальних проблем. Для використання сервісу необхідно зі свого смартфону, на якому має бути встановлено Viber чи Telegram, перейти за посиланням https://citybot.pro/citybot-nazar-ternopil та обрати потрібний месенджер.

З метою покращення комунікації між мешканцями Тернопільської громади і міською владою та для зручності абонентів телефонного зв’язку, у Тернопільській міській раді запроваджено мобільні номери телефонів. Номер цілодобової гарячої лінії (довідка 1580) – 067 447 29 19; 067 351-57-10.

Про перебіг запуску опалення впродовж завтрашнього дня читайте на нашому сайті.

Тернопіль житлово-комунальний