Жителі Тернопільщини здали майже дві сотні одиниць зброї

Два багнети-ножі часів Другої світової війни викопав під час робіт на власній присадибній ділянці житель села Сураж Шумського району. Знахідку також приніс до поліцейського відділення.

Нагадуємо, що в Україні триває місячник добровільної здачі зброї. Почався він 1 квітня. Начальник сектору контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи УПД ГУНП в області Степан Джинджиристий каже, що за цей час свідомі мешканці Тернопільщини принесли до місцевих відділів та відділень поліції 162 одиниці зброї: 12 – мисливської нарізної, 98 – мисливської гладкоствольної, 20 холодної та іншої.