Жителів Тернопільщини можуть посадити за грати за крадіжку двох кубів дерева

Близько двох кубів деревини породи дуб та ясен намагались викрасти з території природного парку двоє невідомих. Про це повідомив працівникам Кременецького відділу поліції працівник заповідника.

Чоловік розповів, що під час планової чистки природного парку лісничі зрізали кілька ясенів та дубів. Дерева залишили у лісі, аби потім вивезти. Саме під час обходу території лісничий побачив невідомих на гужовому підводі навантаженому колодами .

Працівники поліції оперативно прибули на місце та піймали крадіїв “на гарячому”. Зловмисники у скоєному зізналися. Вони розповіли, що пішли на злочин, аби обігріти власні оселі. Хлопці раніше до кримінальної відповідальності не притягувалися.

За виявленим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження згідно частини 2 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає арешт на строк від трьох до шести місяців або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

Триває слідство.