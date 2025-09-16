«Знімав» ухилянтів із розшуку: гучне затримання посадовця

На Тернопільщині СБУ затримала працівника комунального підприємства, який допомагав ухилянтам уникати відповідальності

У Тернополі військові контррозвідники Служби безпеки України викрили працівника місцевого комунального підприємства, який за гроші «знімав» ухилянтів з розшуку. Для реалізації схеми чоловік використовував свої зв’язки у територіальному центрі комплектування.

За даними слідства, зловмисник входив до мережі організаторів, які надавали «послуги» військовозобов’язаним за гроші.

Паралельно СБУ та Національна поліція провели масштабну спецоперацію у західних, центральних та південних регіонах країни. Загалом ліквідовано сім нових схем ухилення від мобілізації. У результаті затримано 10 осіб, які виготовляли фіктивні документи або нелегально переправляли ухилянтів через державний кордон.

💵 Вартість таких «послуг» коливалася від 2 до 12 тисяч доларів США.

Викриті схеми:

•Одещина. Правоохоронці зупинили одразу чотири канали незаконного переправлення. Учасники схеми допомагали ухилянтам тікати до Придністров’я, зокрема перевдягали їх у військову форму та ховали в багажниках авто. Також затримано 27-річного мешканця Одеси, який підробляв медичні довідки з вигаданими тяжкими діагнозами.

•Черкащина. Викрито 50-річного адміністратора Телеграм-каналу, який поширював дані про пересування мобільних груп ТЦК.

•Буковина. Затримано двох посадовців місцевого ТЦК, які допомагали ухилянтам добиратися до кордону з ЄС та прокладали маршрути через лісові ділянки.

•Тернопіль. Затримано працівника комунального підприємства, який за хабарі використовував службові контакти, аби «виводити» ухилянтів із розшуку.

За всіма цими фактами зловмисникам повідомлено про підозру. Їм інкримінують:

•ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ),

•ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене групою осіб),

•ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

⚖️ Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили під процесуальним керівництвом Одеської, Черкаської й Тернопільської обласних прокуратур, а також Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.