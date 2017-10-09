Зоряна система Тернопіль: прибульці з планети Tik Tu співають файно

Прибульці вже серед нас. Щоб у цьому переконатися, достатньо було завітати 29 вересня до арт-підвалу модного харківського закладу Art Area ДК, де о пів на дев’яту годину вечора трійка симпатичних прибульців з планети Tik Tu (зоряна система Тернопіль) вступили в контакт із прогресивними мешканцями планети Земля, заспівавши гарних пісень.

А почалося все досить буденно та прозаїчно: перед концертом гурту Tik Tu я домовився взяти невеличке інтерв’ю у його учасників. Файна група Tik Tu з файного міста Тернопіль – це трійка талановитих музикантів: Наталка Багрій, Роман Божко та Лесик Драчук. Прошу не плутати з гуртом «ТІК», солістом якого є Віктор Бронюк.

Роман Божко: Ми вже прикалувались, що ми друга група «ТІК».

Наталка Багрій: В «ТІК» співає чувак, а в Tik Tu – дівчина.

І так гарно грає і співає тендітна дівчина з гурту Tik Tu, що пісні в її виконанні припали до душі не лише українському слухачеві, але й західному: минулого року твори гурту встигли потрапити навіть до британських і американських чартів. А нещодавно композиція «Маленькі малюсики» стала саундтреком до колекції модного бренда одягу «Wolf&Badger» з Великої Британії.

Під час бесіди виявилося, що незважаючи на всесвітню славу, виконавці зовсім позбавлені будь-якого пафосу. Перш за все, ми з’ясували, що назва гурту перекладається з литовської як «тільки ти»: Наталка деякий час мешкала в Литві та добре володіє литовською мовою. Крім того, ще й є треки англійською та, звісно, українською.

А якими ще мовами заспіваєте? Можливо, польською або якоюсь вигаданою мовою?

Наталка Багрій: У нас скоро відбудеться невеличкий міні-тур до Польщі. Можливо, ми приготуємо якусь пісню польською мовою.

Лесик Драчук: (посміхається – прим. ред.) Заспіваємо пісню гурту Zapaska (мається на увазі пісня Niema Ryby гурту Zapaska – прим. ред.).

Наталка Багрій: Також у нас є чеська мова. Абсолютно випадково ми знайшли вірш у гарному журналі на студії нашого товариша. Ми використали цей вірш, поклали на нашу музику. Окрім того, у нас в групі є таке побутове поняття, як декоративна лексика, як сказав один з героїв нашого часу Мар’ян Пиріг (соліст львівського гурту «Гич Оркестр» – прим. ред.).

На сцені «АртЕрії ДК» музиканти з’явилися, одягнуті в комбінезони – ну, якщо не прибульці, то робітники космосу точно! Загадковий шар випромінює у всі боки яскраві плями, що повільно пересуваються по стінам, мов зірки на небесному склепінні. Зосереджені обличчя, ледве підсвічені слабким світлом від пультів управління. Пальці швидко торкаються клавіш та струн, видобуваючи чудову космічну музику. Словом, складний виробничий процес у повному розпалі – і не бездушна механічна процедура, а творча лабораторія, що потребує високого рівня майстерності і трохи імпровізації.

На мій погляд, зараз відбувається розквіт альтернативної української музики. Такі виконавці, як Onuka, The Erised, а тепер ще й Tik Tu вже добре відомі за кордоном. Чим можна пояснити цю хвилю цікавості до альтернативної музики Made in Ukraine в інших країнах?

Роман Божко: Нарешті перекрито інформаційний кордон з Росією і на нас не лізе цей «ширпотреб». І просто необхідно зараз продукувати щось своє. Тобто в тебе є реальна можливість робити щось добре і тобі ніхто не заважає. Тому, напевно, склалися сприятливі умови.

Наталка Багрій: Мені здається, що в критичних ситуаціях, як нині є в Україні, ці процеси набувають найбільшого розвитку. Коли в країні критична ситуація, хочеться сказати «Я» різними способами – і музикою, і театральним мистецтвом, і іншими видами мистецтва.

Моментами здавалося, що виконавці нібито дещо стримують свою внутрішню енергію, щоб не дати її потоку широко розлитися на глядачів, запобігти вибуху, який розірвав би арт-підвал вщент. Щодо глядачів, хтось із них сидів або стояв та слухав собі мовчки, хтось тихенько підспівував, а хтось відривався, танцюючі несамовиті танці.

У вас зараз дуже щільний гастрольний графік. Чи встигли ви погуляти містом? Яке враження справив на вас Харків та його мешканці?

Роман Божко: Якось так виходить, що люди нам завжди трапляються класні.

Наталка Багрій: Містом погуляти ми не встигли, але я таки пройшлася по навігатору 20 хвилин в один бік і 20 хвилин в другий. Я побачила ваш парк, пам’ятник Шевченку, кілька великих-великих будівель, і мені місто дуже почало подобатись: у вас є дуже багато старовинних будівель. Харків, я так зрозуміла, під час Другої світової війни не дуже був порушений, а Тернопіль розбомбили вщерть. А першими ми в Харкові познайомились з вашим сучасним театром «Воробушек». Вони нещодавно запрошували нас відсвяткувати їх 5-річчя влітку.

«Воробушек»? Хтось сказав «Воробушек»? Ті ще прибульці, цей інародний театр абсурду зі своїм інопланетним гумором! Непросто було впізнати акторів театру у масках мавпи, волохатої дівчини, собаки та коня, але це саме вони виконали незабутній перфоманс просто серед глядачів як своєрідну ілюстрацію до пісні «Коники». Мабуть, є якісь інші концерти, на яких і кінь не валявся, а на харківському концерті Tik Tu кінь повалявся добряче.

Після виходу на біс Наталка, Роман та Лесик щиро спілкувалися з прихильниками, позували для світлин, роздавали автографи, жартували. Це нелегка творча праця – видобувати якісну музику, видавати її «на гора», тримати хвилю. І мені здається, що їх музика здатна не тільки прикрасити модні покази або рекламу актуальних брендів, але й стати саундтреками до науково-фантастичних фільмів і серіалів про космічних прибульців з інших планет або просто створити гарний позитивний настрій, імхо. У цьому наші читачі можуть переконатися на власні вуха, якщо відвідають нові концерти гурту Tik Tu.

© Віктор Височин для видання ИМХО

Фото: Віктор Височин