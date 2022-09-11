200 днів героїчного протистояння

24 лютого уся країна була приголомшена новиною про масштабне вторгнення російського ворога на територію України. Люди у паніці покидали свої домівки, беручи з собою тільки найцінніше. У цей час українці, як ніколи стали опорою один для одного, підставляючи плече тим, хто потребував допомоги й підтримки. Надійним тилом стала й Тернопільщина.

11 вересня Україна перетнула рубіж у 200 днів сміливого, гідного і героїчного протистояння. За цей час наша область стала надійною опорою для всієї країни. З початку повномасштабного вторгнення сюди переїхали 93 тисячі громадян з різних куточків країни, які були вимушені залишити свої оселі, а то й більше – втратили їх. Багатьох довелося евакуйовувати.

У той час, коли наші захисники зупиняли ворога на сході, наші краяни працювали, формуючи надійний тил. Під звуки міських сирен волонтери спакували 320 тис. продуктових наборів для харків’ян. З Тернопільщини відправили пів тисячі тонн гуманітарної допомоги на території, де не вщухають бойові дії. До цих лав стали й наші аграрії. Вони передали майже 3.5 тис. тоннпродуктів, серед них борошно, крупи, чай, консерви, цукор та інші. Попри все, вони розпочали посівну кампанію. Нещодавно наші аграрії завершили жнива й зібрали понад півтора мільйона тонн врожаю, щоб теплий і духмяний хліб був у кожній українській родині.

Наші діти пам’ятатимуть літо 2022 року, ба більше його запам’ятають ті, котрі бачили увесь жах війни на власні очі чи втратили своїх рідних. Для 900 дітей наша область організували відпочинок в дитячих таборах Тернопільщини, Закарпаття та за кордоном.

З початку вторгнення медики Тернопільщини надають допомогу нашим пораненим військовим. 37 медичних авто вони передали на передову. 125 військових медиків несуть сьогодні службу в Збройних силах України.

Ірпінь, Буча, Гостомель, Бородянка, Макарів – надзвичайники з Тернопільщини знешкодили 4000 вибухонебезпечних предметів у звільнених містах й ліквідували наслідки ракетних ударів у Тернополі та Чорткові.

Сьогодні наш край адаптовується до нових обставин. 1 вересня в школах Тернопільщини прозвучав шкільний дзвінок і 110 тисяч дітей розпочали своє навчання за шкільними партами. Для їхньої безпеки зробили ремонти й оснастили укриття в усіх школах, де це можна було зробити. Вчителі долучили до онлайн занять 63 учнів, які знаходяться на окупованих територіях, аби й вони мали можливість отримувати якісну українську освіту.

Тернопільщина продовжує розвиватися й в економіці. Від початку війни сюди перевезли 60 підприємств, які уже сьогодні зміцнюють економіку країни.

Ми не дамо ворогові зломити нас і ще раз доведемо усьому світові, що незламні!