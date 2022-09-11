Війна забрала молоде життя захисника-патріота з Тернопільщини Андрія Продана

Жорстока війна з рашистами забрала молоде життя захисника-патріота з Мельнице-Подільської громади….. Про це повідомляє Ruslan Kuchira.

В ході виконання бойового завдання під час стрілецького вогню 10 вересня 2022 року на Донеччині загинув стрілець бригади територіальної оборони солдат ПРОДАН АНДРІЙ ДМИТРОВИЧ – 1994 року народження, який проживав в с.Білівці Мельнице-Подільської ОТГ.

Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав життя за Україну.

Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати.

Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там, де праведні спочивають

Вічна пам’ять та слава Герою України