У тернопільському військкоматі побили чоловіка

У Тернополі співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військкомату) побили чоловіка.

Про це повідомив журналіст Костянтин Андріюк і опублікував відео.

“Ніколи такого к**ва не було. І от тобі знову. ТЦК. Тернопіль”, – написав Андріюк.

На кадрах видно, як двоє військових завдають кілька ударів чоловікові, який лежить на ліжку.

У Тернопільському ТЦК відреагували на ситуацію та прокоментували інцидент.

“Що спровокувало конфлікт? Словесні образи та зухвалість з боку громадян по відношенню до працівників ТЦК СП? Приниження їх гідності? Завдання удару військовослужбовцю, як на одному з відео?”, – йдеться у повідомленні.

Там також додали, що для з’ясування всіх обставин керівництвом Тернопільського ОТЦК СП призначено службову перевірку, за результатами якої буде вжито відповідних заходів.

Речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко підтвердила відкриття кримінального провадження.

“За цим фактом зареєстроване кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень”, – заявила вона.