Хто втягує “ТернопільБуд” на чолі з Василем Лилом у гучний скандал?

Вже з шести джерел депутати міської ради, яких міський голова намагається позбавити мандатів, отримали інформацію про участь “Тернопільбуду” по збору підписів за відкликання депутатів Івана Сороколіта, Ігоря Турського та Романа Навроцького. Про це у мережі Фейсбук пише Іван Сороколіт

Добрі люди повідомили депутатам, що серед працівників підприємства Василя Лила ведеться агітаційна кампанія по збору підписів за їх відкликання.

Більшість людей відмовляється. Але агітатори наполегливі і частина людей далека від політики і від розуміння ситуації дають власні особисті дані, не підозрюючи що згодом ці дані будуть відомі широкому загалу і будуть перевірятись, – йдеться у дописі.

Хоч і весь цей процес є нелегітимним від самого початку, але все одно неприємно, що солідна фірма з поважним власником-директором втягнулась у брудну гру й втягує своїх працівників.

Василь Йосипович, чи може таке бути, що Ваші підлеглі зайнялись політичними іграми Сергія Надала без Вашого відома?

Можливо підкажіть їм, що така “діяльність” може погано відбиватись на іміджу та інвестиційної привабливості будівельної компанії.

Якщо ж усі 6 джерел з котрих ми отримали інформацію про участь “Тернопільбуду” в цій “грі” виявляться неправдивими, то ми публічно вибачимось перед Василем Йосиповичем, – пише Іван Сороколіт.