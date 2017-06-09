Для чого тернопільські медики поїхали на Сумщину?

Сьомий літній Всеукраїнський чемпіонат екстреної медичної допомоги та медицини катастроф відбувся цього року на Сумщині.

Впродовж трьох днів 36 команд із різних куточків України демонстрували свої знання та вміння у перегонах карет швидкої допомоги. Продемонструвати свій професіоналізм приїхали й іноземні фахівці Литви та Казахстану.

Усі вони змагалися за право називатися кращими з кращих та виборювали перемогу у «Сумських медичних ралі-2017». Команди ділилися на три груп. До однієї входили студенти, до іншої медичні працівники, а третю сформували з іноземних гостей.

Тернопільщину представляли бригада КЗ ТОР “Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”, а також студенти Тернопільського медичного університету імені І.Горбачевського.

До складу суддівської колегії Чемпіонату організатори змагань запросили начальника державної установи “Територіального медичного об’єднання МВС України по Тернопільській області” Михайла Василишина.

Взаєморозуміння, злагодженість, професіоналізм та наполегливість продемонстрували представники Тернопільського краю. Вони рятували постраждалих у ДТП, приймали пологи та допомагали потерпілим під час вибухів.

Усі ситуації були максимально наближені до реальних життєвих моментів і мали продемонструвати вміння кожного представника екстрених служб працювати у взаємодії з правоохоронцями та рятувальниками.

Набутий під час чемпіонату досвід є важливим для організації подібних навчань у регіонах, – переконаний Арсен Гудима, головний суддя змагань.

Всеукраїнський чемпіонат екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, каже Михайло Василишин, проходить щороку. Традиційно місцем проведення наступного конкурсу стає батьківщина переможців серед діючих фахівців центрів. У 2018- році змагання відбудуться у Черкасах.

На цьогорічних «Сумських медичних ралі-2017» команда студентів Тернопільського медичного вишу стала абсолютним чемпіоном змагань. Вони набрали найвищу кількість балів за результатами одинадцяти конкурсів, а також стали першими серед шести навчальних закладів, які брали участь у змаганнях.