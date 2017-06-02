Політика 

Кого тернопільський мер Сергій Надал вмовив прийти на сесію міської ради. Список

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Міський голова Тернополя Сергій Надал зібрав кворум на сесію.  У сесійній залі зареєструвались 22 людини.

Радикали Олега Ляшка: Півторак та Яциковська.

Народний контроль: Бліхар, Шараськіна, Болєщук
Громадянська позиція: Ткаченко, Ландяк, Балук, Газилишин.
ЕКС-БЮТ:  Поворозник, Гринда, Шоломейчук, Артимович.

Свобода: Климчук, Сиротюк, Редьква, Стаюра, Бабюк, Гевко, Зінь, Шморгай.

Проте сесію зупинили, оскільки Івану Зіню стало погано.

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