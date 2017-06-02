Кого тернопільський мер Сергій Надал вмовив прийти на сесію міської ради. Список
Міський голова Тернополя Сергій Надал зібрав кворум на сесію. У сесійній залі зареєструвались 22 людини.
Радикали Олега Ляшка: Півторак та Яциковська.
Народний контроль: Бліхар, Шараськіна, Болєщук
Громадянська позиція: Ткаченко, Ландяк, Балук, Газилишин.
ЕКС-БЮТ: Поворозник, Гринда, Шоломейчук, Артимович.
Свобода: Климчук, Сиротюк, Редьква, Стаюра, Бабюк, Гевко, Зінь, Шморгай.
Проте сесію зупинили, оскільки Івану Зіню стало погано.