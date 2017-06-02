Сергій Надал знову стягнув “свободівців” в Тернопіль зі всієї України? (фото)

Партія “Свободи”знов збирається сьогодні блокувати вхід до міської ради депутатам “зрадникам”, щоб не допустити останніх на сесію. Поліція перекрила підходи до міської ради та перевіряє всіх із металошукачами. Прибув пан Михайло Головко. Навіть Олександр Богомол виставив для забезпечення порядку батальйон “Тернопіль”. “Свобода” стягує свої сили знов ,але уже в більш мирному та цивілізованому ракурсі ,щоб показати хто в Тернополі все ж таки панує.

Згадаймо недавні події у Конотопі де тітушки від “Свободи” жорстоко побили громадських активістів.