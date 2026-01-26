14:51 | 26.01.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

Через негоду у Тернопільській області відбулися аварійні відключення електропостачання

Redaktor 0 Views Прокоментуй!
 

Унаслідок складних погодних умов: сильних поривів вітру, налипання мокрого снігу, обледеніння електропроводів – відбулися аварійні пошкодження електромереж у Тернопільській області. Це призвело до аварійних відключень електропостачання в окремих населених пунктах, повідомляють в АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО».

🛠️💡Оперативно- виїзні бригади працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання усім споживачам.
❗️Наголошуємо: будьте обережні поблизу дерев та ліній електропередачі.
📞У разі виявлення обірваного проводу, звертайтесь до Кол-центру АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» за номером 0-800-40-90-40.

❌Наближатися до обірваного проводу ближче, ніж на 8 метрів – це смертельно небезпечно!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *