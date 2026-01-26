Через негоду у Тернопільській області відбулися аварійні відключення електропостачання

Унаслідок складних погодних умов: сильних поривів вітру, налипання мокрого снігу, обледеніння електропроводів – відбулися аварійні пошкодження електромереж у Тернопільській області. Це призвело до аварійних відключень електропостачання в окремих населених пунктах, повідомляють в АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО».

Оперативно- виїзні бригади працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання усім споживачам.

Наголошуємо: будьте обережні поблизу дерев та ліній електропередачі.

У разі виявлення обірваного проводу, звертайтесь до Кол-центру АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» за номером 0-800-40-90-40.