Кожен пункт моєї програми — це питання особистої і професійної гідності, — Любов Бочан

Чому я ухвалила рішення балотуватися в депутати Тернопільської обласної ради? Бо мені не байдуже. Бо хочу, щоб мій син жив і почувався щасливим у рідному Тернополі. Я готова спрямувати свій досвід і професіоналізм на те, аби змінити ситуацію в області на краще. Упевненості мені додає єдина команда ВО «Батьківщина» — команда не тільки нових облич, а й успішних фахівців у різних галузях.

Я глибинно розуміюся на всіх процесах, що відбуваються в сфері охорони здоров’я.

Знаю проблеми медицини зсередини, тож моя передвиборча програма більшою мірою ґрунтується саме на них.

В обласній раді я лобіюватиму рішення, спрямовані на ефективну політику саме в цій галузі. Бо фізичне та психічне здоров’я людей — головна передумова і соціально-економічного, і освітнього, і культурно-мистецького розвитку регіону.

Я докладу всіх зусиль, аби держава виконувала свої зобов’язання перед громадянами в рамках програми медичних гарантій і програми «Доступні ліки». Ці групи населення, котрі мають право на отримання безкоштовних медикаментів, повинні їх отримувати за будь-яких обставин. А недуги, лікування яких потребує захмарних коштів, не повинні бути проблемами тільки пацієнтів і їхніх родин. Цинічне відсторонення влади від цього вважаю геноцидом проти українського народу.

Мені важливо, щоб усі соціально незахищені верстви населення, громадяни всіх пільгових категорій мали гарантовану медичну допомогу. Йдеться, зокрема, про учасників бойових дій на сході України, пенсіонерів, людей із обмеженими можливостями, онкохворих.

Чимало проблем у сфері охорони здоров’я оголила й загострила пандемія COVID-19. І водночас продемонструвала безпомічність влади. Тож ми з командою працюватимемо над створенням ефективної системи фінансування та організації допомоги пацієнтам із коронавірусною інфекцією і медикам, котрі майже голіруч борються з нею.

Лікарі й молодший медичний персонал повинні мати гідні умови праці й високі зарплати, а заклади охорони здоров’я — отримувати повне фінансування наданих послуг згідно з контрактами з НСЗУ. До речі, тарифи на ці послуги потрібно буде переглянути найближчим часом, адже вони суттєво занижені.

Мене, як невролога, непокоїть статистика із захворюваності на ішемічні інсульти. Майже третина пацієнтів із ними, а це 500-600 осіб щороку тільки в Тернопільській області, потребує інтервенційного лікування — тромбектомії і стентування.

Тож ми з командою шукатимемо можливості для створення відділення інтервенційної ангіоневрології, що має бути оснащене сучасним ангіографом для проведення стентування екстракраніальних судин головного мозку та тромбектомії.

Не менш важливо забезпечити заклади охорони здоров’я області, що надають послуги з лікування гострих порушень мозкового кровообігу, препаратами для надання невідкладної допомоги. Бо кожна втрачена хвилина — на вагу життя пацієнта.

Команда ВО «Батьківщина» також підтримуватиме всі проєкти, спрямовані на збереження і зміцнення здоров’я громадян, на рівний доступ до всіх медичних послуг без надмірних фінансових витрат.

Окрім фахових завдань, пріоритетними напрямками моєї депутатської діяльності будуть створення нових робочих місць із гідними зарплатою і умовами праці, зокрема в секторі сільського господарства і промисловості; сприяння розвитку малого та середнього бізнесу із залученням іноземних інвестицій; встановлення жорсткого контролю за дотриманням земельного законодавства, використанням, відведенням та розподілом земель сільськогосподарського призначення; утворення на місцевому рівні депутатського цільового фонду для соціальної допомоги учасникам АТО, інвалідам, літнім та соціально незахищеним людям.

Шановні виборці, для мене кожен пункт моєї програми — це питання особистої і професійної гідності. Кожен ваш голос —кредит довіри, який зобов’язуюсь повернути плідною працею заради розвитку Тернопільщини і добробуту кожної родини.

Любов БОЧАН,

кандидатка в депутати Тернопільської обласної ради від ВО «Батьківщина».